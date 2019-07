Roldán (Cs), sobre el juicio oral a Torra por "desobediencia": "Es intolerable ver cómo desprestigia las instituciones"

Publicado 14/07/2019 13:46:39 CET

La senadora y portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha señalado que es "intolerable" ver cómo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "desprestigia las instituciones catalanas" al ser procesado por desobediencia.

"Es muy triste, es la primera vez que vemos a un presidente de la Generalitat en el ejercicio de su cargo sentado en el banquillo", ha subrayado este domingo en declaraciones a los medios Roldán.

Así lo ha manifestado la de la formación naranja después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretara este viernes la apertura de juicio oral contra Torra por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la decisión de la Junta Electural Central de retirar los lazos amarillos de edificios de la Generalitat en periodo electoral.

"La Fiscalía pide su inhabilitación, pero lo cierto es que Torra está inhabilitado desde el primer día para ser el presidente de todos los catalanes", ha comentado.

La senadora de Ciudadanos ha recordado que, en pleno periodo electoral, Torra "se dedicó a llenar y decorar" los edificios públicos "como si fuera el escaparate del separatismo" y ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque ante esta situación "miró hacia otro lado y no hizo absolutamente nada".

Por ello, Cs denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo "ante la pasividad de Sánchez, que no hacía absolutamente nada". "Torra no hace ningún caso, se dedica a atacar a aquellos que defendemos las instituciones, que son de todos, tienen que estar neutras y no pueden convertirse en el tablón de anuncios del separatismo", ha indicado Roldán.

En la misma línea, ha criticado a Torra porque "se jacta de no acatar las resoluciones" y se dedica a "insultar a la democracia española y únicamente gobierna para los suyos".

"¿Van a volver a repetir el golpe, a dividir a la sociedad catalana y a provocar la huida de miles de empresas de Cataluña? Si Torra lo vuelve a hacer, en Ciudadanos esteremos para volverlo a frenar", ha concluido Roldán.