Rollán defiende que la UE debe ser "relevante" en las negociaciones de Ucrania y avanzar hacia una autonomía estratégica

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la presentación del libro ‘El Rey’ de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha defendido que la Unión Europea (UE) debe desempeñar un papel "destacado y relevante" en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania y ha apostado por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica comunitaria ante el actual contexto geopolítico internacional.

Durante su intervención en el foro 'Wake Up, Spain!', organizado por 'El Español', Rollán ha advertido de que la resolución del conflicto provocado por la invasión "injustificable" rusa de Ucrania "marcará el futuro" del continente y ha subrayado que apoyar a Kiev supone "defender los valores, las libertades y el estado de bienestar propios".

En este sentido, ha insistido en que la UE "no puede quedar al margen de los acuerdos de paz" y debe estar presente "donde se decida su futuro y el de sus aliados".

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta ha señalado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea y reducir la "dependencia" de terceros países en sectores clave, especialmente en ámbitos como la energía, la tecnología o la ciberseguridad.

A su juicio, la actual situación internacional evidencia la "urgencia" de avanzar en proyectos como la unión bancaria, el mercado europeo de capitales o una política energética común con compras conjuntas de combustibles.

En este sentido, el presidente de la Cámara Alta ha reclamado revisar los mecanismos de toma de decisiones en la Unión para hacerlos "más ágiles y efectivos" y evitar bloqueos que dificulten la adopción de medidas estratégicas.

Además, ha aclarado que avanzar hacia una mayor integración comunitaria no supone renunciar a la soberanía nacional, sino participar en la gobernanza de un proyecto común "mucho mayor".

Por otro lado, ha señalado que la UE sigue siendo una comunidad "basada en principios y valores" como la democracia y la libertad, y ha advertido de la necesidad de reforzar el proyecto europeo frente al auge de "movimientos euroescépticos y populistas".

40 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UE

Rollán ha subrayado también que la pertenencia de España a la Unión Europea, coincidiendo con el 40 aniversario de su adhesión, ha permitido alcanzar "las mayores cuotas de progreso y modernidad" de su historia.

En este contexto, ha destacado la aportación española al proyecto comunitario a través de "su relación con Hispanoamérica, su posición geopolítica estratégica y su capacidad económica", y ha defendido que España puede desempeñar un papel de "nexo" entre ambas regiones.

Asimismo, Rollán ha apostado por fortalecer las relaciones entre la Unión e Iberoamérica, en el marco del foro parlamentario iberoamericano previsto para octubre como antesala de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.