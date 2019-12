RTVE volverá a inaugurar el año con un anuncio de España Global

Actualizado 27/12/2019 12:42:24 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE volverá a emitir este año, después de las campanadas, un spot de España Global, igual que hizo en 2019 y, anteriormente, con su antecesora 'Marca España', han informado a Europa Press fuentes de la Secretaría de Estado.

Si el año pasado el anuncio mostraba a una decena de ciudadanos anónimos y a un actor, Alejo Sauras, que proclamaban motivos para ser orgullosos "embajadores" de España, en esta ocasión el montaje no incluirá palabras sino solamente imágenes actuales e históricas.

España Global no ha desvelado en qué consistirán esas imágenes porque todas ellas son de "un gesto muy característico de cariño", que será la sorpresa del anuncio y que sus autores consideran universal, por encima de idiomas, fronteras y posturas políticas.

Con él, el spot pretende, además, simbolizar las fortalezas de la sociedad española de tolerancia, solidaridad y diversidad. El anuncio, que se emitirá tras la autopromoción de RTVE, dura 30 segundos, pero existe una versión más larga cercana al minuto que la Corporación emitirá durante todo el año en RTVE Internacional.

De hecho, también España Global difundirá el anuncio en los 215 Embajadas y Consulados, a través de su red de enlaces. La campaña tiene ya un lema en español y en inglés, "Compartimos España" o "We all share Spain".

En 2019, el anuncio que protagonizó Alejo Sauras fue una carta de presentación de España Global ante la sociedad solo dos meses después de su creación como heredera de la 'Marca España' que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy.

La elaboración de vídeos ha sido una constante en la labor de España Global, en buena medida enmarcados en campañas para defender la democracia y la modernidad de España de los ataques del independentismo catalán a la reputación del país.

En su primer año de vida, la Secretaría de Estado que dirige Irene Loazano ha puesto en marcha la campaña 'This Is The Real Spain' con gente como Isabel Coixet, Ana Patricia Botín, Jesús Calleja o Richard Gere.

Después vino la campaña de seis vídeos 'La Democracia se Toca', fue presentada en septiembre por la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el cineasta Juan Antonio Bayona; y el video del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional.