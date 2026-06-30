Rueda cuestiona la falta del diálogo y recursos del Gobierno tras el reparto de menores migrantes: "No son sólo un cupo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda - XUNTA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, del PP, ha criticado este martes la falta de diálogo y recursos económicos del Gobierno de Pedro Sánchez tras la actualización de la capacidad de acogida ordinaria de los menores migrantes por parte de las comunidades autónomas. "No son sólo un cupo", ha clamado.

En declaraciones desde el Congreso, Rueda ha cuestionado que el Consejo de Ministros aprobara este lunes un real decreto en el que se sitúa a Galicia como la quinta comunidad con más capacidad para acoger menores migrantes sin hablar antes con el Ejecutivo gallego y sin realizar "sin ninguna transferencia económica".

"LAS COSAS HAY QUE HACERLAS BIEN"

"Con nosotros no han hablado para saber la capacidad real de nuestro sistema para acoger menores migrantes", ha denunciado el presidente gallego, quien sostiene que "las cosas deberían haberse hecho de otra manera, sin ninguna duda", sobre todo "por respeto a esos menores".

"Estamos hablando de una trayectoria vital y de que tenemos que hacernos cargo de ellos y, por lo tanto, las cosas hay que hacerlas bien porque no son simplemente un cupo que el Gobierno envía para trasladar una situación complicada de un lugar a otro", ha dicho.

Rueda defiende que tiene que haber diálogo y recursos antes de adoptar este tipo de decisiones porque, de lo contrario, se deja a la suerte de cada comunidad autonómica el futuro de esos menores. "Y así las cosas no pueden ser", ha concluido.