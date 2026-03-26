Rufián aceptaría "ayudar" en la campaña electoral de Andalucía si le invitan las fuerzas de izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que accedería a participar en la campaña electoral de Andalucía si le piden su ayuda desde las fuerzas de izquierda, si bien ha llamado a la unidad: "Lo que no voy a hacer es un acto con cada uno".

En una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, Rufián ha abierto la puerta a participar en la campaña para las elecciones del 17 de mayo si partidos como Izquierda Unida, Podemos o Adelante Andalucía, entre otros, le invitan a participar. "Sigo a grandes portavoces de esas formaciones políticas", ha recordado.

"Si yo puedo humildemente ayudar --tampoco quiero ser el Mesías de nada-- pues le digo que sí. Ahora, lo que no voy a hacer es un acto con cada uno. Aquí, cada uno con sus siglas, pero el antifascismo en casa de todos", ha defendido Rufián.

En otro punto de la entrevista, al hablar sobre la propuesta de un nuevo frente de izquierdas, ha insistido en que "no tiene ningún sentido que en cada provincia haya casi siempre dos derechas y catorce izquierdas".

"No pido a nadie que renuncie a lo que es. Lo que pido es orden y ciencia", ha insistido Rufián, que ha abogado por que la izquierda sea liderada por las "izquierdas soberanistas" --como Bildu, BNG o Compromís--, para "arrastrar" al resto y alcanzar una confluencia "sin que nadie deje de ser lo que es".

En ese punto, preguntado por si más adelante dejará de ser portavoz republicano para formar parte de una lista unitaria, ha asegurado que estará en su cargo actual: "Hasta que me echen".

VE A MORENO COMO EL "FUTURO DEL PP"

Por otro lado, ha considerado que el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, es "el contrapeso" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el "futuro del Partido Popular"

"Es un tío hábil que ni siquiera la salvajada de las mamografías le ha supuesto mucho coste. Creo que es dificilísimo a lo que se enfrenta María Jesús Montero", ha opinado sobre la candidata socialista a los comicios andaluces y aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.