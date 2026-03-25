Maíllo aspira el 17M a "mejorar el resultado" de Por Andalucía en un escenario con "fragmentación" a izquierda y derecha

El candidato del partido de coalición Por Andalucia, Antonio Maillo, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado este miércoles que se ha fijado el objetivo de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo de "mejorar el resultado" que dicha marca logró en los anteriores comicios de 2022 --cuando consiguió cinco escaños en el Parlamento andaluz--, así como ha apuntado que existe "fragmentación" en la oferta electoral de la derecha, y no sólo en el de la izquierda, donde distingue tres opciones distintas, las del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, según ha citado.

Así lo ha trasladado el dirigente de IU en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que a Por Andalucía le ha cogido la convocatoria de elecciones para el 17 de mayo con los "deberes cumplidos" y la "maquinaria engrasada", porque ya tenía designados a sus candidatos provinciales y había presentado ya su programa electoral.

De igual modo, ha reivindicado que la de Por Andalucía es una propuesta formada por "gente seria" que lleva "año y medio" organizándose entre varias organizaciones, y al ser cuestionado por el hecho de que, al menos hasta ahora, Podemos no se haya integrado en esa coalición, con la que el partido morado, en cambio, sí se alineó en las elecciones de 2022, ha señalado que "en el escenario andaluz" se da actualmente una "fragmentación que no sólo está en el campo de la izquierda".

Así, Maíllo ha remarcado que "hay tres fuerzas políticas en la derecha con derechos electorales, que son Vox, SALF --'Se acabó la fiesta', el partido de 'Alvise'-- y PP, y tres fuerzas políticas con derechos electorales" en el ámbito de la izquierda que "son el PSOE, Adelante y Por Andalucía", una coalición esta última a la que ha insistido en definir como "un proyecto unitario" que acoge "a quien quiera incorporarse".

"Pero nosotros ya lo hemos dicho", que "vamos cumpliendo con nuestro plan, y quien quiera seguir, que siga", porque en Por Andalucía "hemos estado todos" en las anteriores elecciones de 2022, "así que sin problema", ha seguido manifestando Antonio Maíllo sobre la posibilidad de que Podemos acabara confluyendo en dicha coalición.

De igual modo, ha subrayado que IU, integrada en Por Andalucía, "despliega casi mil concejales por todas las provincias andaluzas" y "tiene 100 gobiernos municipales", además de representación en instituciones como el Congreso de los Diputados, por lo que cuenta con "un pegamento al territorio", con "cientos de militantes y voluntarios" que de cara a las elecciones de mayo "van a hacer 'puerta a puerta'" para trasladar su mensaje a la ciudadanía.

Maíllo ha valorado así "ese arraigo territorial" del que "siempre" han "hecho gala a lo largo de todos estos años" desde IU, y que es "un elemento de fortaleza política", según ha defendido.

El candidato de Por Andalucía se ha declarado además "convencido" de poder "dar la vuelta a una expectativa de cambio en Andalucía", porque cuenta con "propuestas políticas" para ello, y ha subrayado que quiere "mejorar resultados".

"Todo lo que no sea mejorar resultados no es un buen resultado", ha advertido el dirigente de IU, que ha remarcado así que se pone a sí mismo un "buen nivel de exigencia", y que quiere "transmitirle a la sociedad andaluza" que los representantes de Por Andalucía se quieren "arremangar", tienen "un proyecto de gobierno", son "gente coherente", a quienes se les "conoce mucho", y "sobre eso queremos construir algo de esperanza en Andalucía". "Creo que lo podemos hacer, así que asumimos el reto", ha zanjado Antonio Maíllo.