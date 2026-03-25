Yolanda Díaz aboga por la unidad de las izquierdas en Andalucía y apela a la "responsabilidad política"

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un desayuno informativo de Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado por la unidad de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista (PSOE) en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, apelando a "la responsabilidad política".

"Creo que el sentido común de las gentes progresistas de nuestro país es que caminemos juntas", ha expresado en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, defendiendo que es "la obligación que tenemos para nuestro país".

La dirigente de Sumar ha incidido en que "los matices" que puedan tener entre los partidos "son muy pocos". "En política se puede conseguir todo lo que uno quiera. Lo que hay es que tener voluntad política. Ya está", ha aseverado.

Por otro lado, Díaz ha valorado al candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como "un gran adversario", si bien ha criticado su gestión de la sanidad, recordando la crisis de los cribados.

"Creo que a los grandes adversarios hay que tratarlos de frente, y desde luego yo, en lo que humildemente pueda contribuir, lo que me gustaría es que una comunidad autónoma importante para este país estuviera gobernada por las formaciones progresistas", ha manifestado.

En cuanto a su renuncia a repetir como candidata a las elecciones generales, ha vuelto a afirmar que tomó la decisión "hace un año" y, si bien ha evitado "desvelar conversaciones", ha dicho que "lógicamente" Sánchez "sabía que yo iba a hacer eso".

Preguntada por si se "arrepiente" de su liderazgo en Sumar, ha respondido que nunca quiso "ser jamás la dirigente de nada". "Sé que son fundamentales las cuestiones de los partidos, claves, pero a mí no me estimulan nada, en absoluto". Con todo, ha afirmado que cumplirá con su responsabilidad como ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura.

"Esté donde esté fuera de la política lo que voy a hacer es trabajar por que el país no esté gobernado por la derecha o la extrema derecha. (...) Voy a volver a mi vida privada y me voy a dedicar a ella rotundamente", ha zanjado.