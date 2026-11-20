1136006.1.260.149.20261120203030 El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene en un acto de campaña bajo el lema ‘paz, casa y trabajo’, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha alertado este viernes de la posibilidad de que el PP y Vox alcancen una mayoría de 210 diputados en el Congreso tras las elecciones, que podría llevar a algunos cambios constitucionales, y ha ironizado con un hipotético Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo en el que el exfutbolista Luis Figo sería ministro de Deportes y Bertín Osborne ocuparía la cartera de Cultura.

Así lo ha señalado durante un mitin de Podemos celebrado en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid, donde ha comenzado su intervención imaginando un escenario político en enero de 2027, con Feijóo como presidente del Gobierno, Santiago Abascal como ministro del Interior y Margarita Robles repitiendo frente de Defensa. También ha mencionado a Iker Jiménez y Vito Quiles como presentadores del telediario de TVE, entre otros ejemplos.

"Resultado: 210 diputados. Cambios constitucionales. Cargarse el sistema público de pensiones. Cargarse el sistema educativo público. Cargarse el sistema sanitario público. Ilegalizaciones de partidos. Persecuciones. Encarcelamientos. Manipulación. Eso es lo que nos jugamos. Ese es el escenario real. Y decirlo no es una rendición. Es ser plenamente consciente a lo que nos enfrentamos", ha añadido.

DEFIENDE LA COLABORACIÓN CON PODEMOS

Durante su intervención, entre un público de cientos de personas, con banderas de Palestina y de la II República española, Rufián ha reconocido que existen personas en su movimiento político y en ERC que cuestionan la necesidad de ayudar a las izquierdas españolas, pero ha defendido la importancia de alcanzar acuerdos entre formaciones de distintos territorios.

"Esto nunca fue de sustituir, y lo digo con enorme respeto, a Yolanda Díaz. Esto nunca fue de sustituir o de liderar una izquierda española", ha subrayado.

Según ha explicado el dirigente independentista, su planteamiento consiste en asumir la "responsabilidad histórica" de que las izquierdas soberanistas y la izquierda española alcancen acuerdos y pasen de la "cultura de la resistencia y de la petición" a la "cultura de la exigencia y de gobierno".

"También tenemos que ser gobierno y para eso hay que alcanzar y encontrar espacios de colaboración, de coordinación con otras izquierdas", ha afirmado Rufián, quien ha insistido en que su objetivo no es entrar en el PSOE, sino presionarlo y "someterlo" desde la izquierda para impulsar determinadas políticas.

"Yo no quiero gobernar España, yo soy lo que soy, pero quiero que se gobierne bien España", ha añadido, antes de asegurar que "el PSOE siempre tiene que ser tutelado".

CRITICA AL PSOE POR VIVIENDA E ISRAEL

Para justificar la necesidad de presionar a los socialistas, Rufián ha criticado que "hayan tenido que pasar 33 años y llegar una campaña electoral" para que el PSOE reconociera la memoria del joven antisfascista Guillem Agulló, asesinado en 1974.

Sobre Israel, ha recordado las posiciones defendidas por ministras de Podemos y ha considerado que, aunque está bien que Sánchez "le ponga mala cara a Netanyahu en reuniones", estaría "muchísimo mejor dejar de comerciar armamento con Israel".

En materia de vivienda, el dirigente republicando ha asegurado que ERC y Podemos llevaban tiempo advirtiendo de que este asunto podía perjudicar al Gobierno y de que las mejoras salariales y de las prestaciones "resultaban insuficientes si la ciudadanía continuaba viviendo en zulos a precio de palacio". Y ha criticado al PSOE por votar junto al PP, Vox y Junts contra una iniciativa relacionada con la compra de vivienda pública por los fondos de inversión.

"Fabricar más producto, hacer más pisos, en un mercado absolutamente intoxicado y propiedad de acumuladores no sirve de nada. Hay que decirle a los grandes propietarios que se hagan ricos con lo que quieran, pero con los pisos no me jodas, que es un derecho como el agua, como el aire, como el pan", ha proclamado.

Rufián también ha reclamado gravar la gran riqueza y los grandes beneficios empresariales y ha criticado la apuesta del PP y del PSOE por la alta velocidad ferroviaria frente a los servicios de Cercanías.

CREE QUE MONTERO NO SE HABRÍA DEJADO "AVASALLAR" EN EL CARA A CARA

En la parte final de su intervención, el cabeza de lista de ERC ha recordado una ocasión anterior en la que asistió a un acto de Podemos en Madrid y recibió una ovación de los presentes, lo que, según ha explicado, le hizo sentirse identificado con ellos.

"A mí me da igual lo que votéis, me da igual la bandera que tengáis, me da igual el apellido que tengáis, me da igual la lengua que tengáis, me da igual el origen que tengáis, me da igual a quién queráis. Si compartís valores como la justicia social, la libertad, la democracia y el antifascismo, sois de los nuestros", ha manifestado.

Por último, se ha referido al debate celebrado este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que le habría gustado que hubiera participado la candidata de Podemos, Irene Montero. "Yo ahí lo que vi es una izquierda que se dejaba avasallar y estoy convencido de que si hubiera estado Irene Montero no hubiera pasado", ha concluido Rufián.