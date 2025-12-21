Rufián avisa a Sánchez de que "ya no cuela que viene la ultraderecha" y carga contra el PSOE: "Izquierda de mentira"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno el Congreso debate hoy una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez tras la debacle en las elecciones de Extremadura de que "ya no cuela" lo de que "viene" la ultraderecha y ha tachado al PSOE de "izquierda de mentira".

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Rufián ha valorado los resultados de los comicios autonómicos, apuntando que el PP "ha ganado" pero la candidata, María Guardiola, "ha perdido" pues "Vox pedirá su cabeza", tal y como ha repetido Santiago Abascal en campaña.

En este contexto, el portavoz parlamentario de ERC ha criticado al partido de Pedro Sánchez. "Lo del PSOE no tiene nombre: contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira", ha escrito Rufián, en referencia a los socialistas.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que no puede salir en una declaración ante los medios "a no decir nada o a decir que el PP peor: autocrítica o barbarie". "Y lo de que viene la ultraderecha ya no cuela: cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", ha sentenciado Rufián.

Por otra parte, el dirigente de ERC, que ha trasladado públicamente su apoyo a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha valorado el "buen ejemplo" que han dado Podemos e IU con la coalición en esta cita electoral. "Resiliencia y unidad", ha destacado.



