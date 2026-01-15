Rufián buscará convencer a la izquierda sobre el nuevo modelo de financiación: "En peores plazas hemos toreado"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que hablará con el resto de los grupos de la izquierda para intentar convencerles de las bondades del nuevo modelo de financiación autonómica, que fue pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

En los pasillos del Congreso antes del Pleno, el dirigente republicano ha explicado, que aunque la tarea de recabar apoyos es "responsabilidad del PSOE y no suya", intentará ponerse en contacto sobre todo con la izquierda, "que es la más racional". "La derecha depende de lo que diga la televisión catalana", ha apostillado.

El portavoz entiende las dificultades para aprobar este nuevo modelo de financiación, pero ha apuntado que "en peores plazas se ha toreado". "Sabemos perfectamente que hacer hoy en día está penalizado. Por eso le pedimos a aquellos que hoy se quejan que hagan alguna cosa, porque de hecho pidieron en el pasado lo que hoy se está ofreciendo, que es una mejor financiación autonómica, que todo el mundo sabe que actualmente es un desastre", ha manifestado.

"PAGE ES DEL PP"

Preguntado por las críticas de las comunidades del PP y algunas socialistas al nuevo modelo de financiación, que solo apoya Cataluña, Rufián ha respondido que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page "es del Partido Popular".

"La cuestión es que me parece que es una mejor financiación para todo el mundo. Yo no comparto esa crítica de los convergentes o de la derecha catalana que dice aquello de que no, si es bueno para los demás, no vale. Yo no estoy en contra de que a Jaén le vaya mejor", ha añadido el portavoz de Esquerra, que no sabe si Junts finalmente acabará apoyando este modelo de financiación autonómica porque "si no es suyo o no lo llevan ellos, no vale".

Rufián no tiene dudas de que este proyecto se acabará votando en el Congreso aunque el Gobierno actualmente no cuente con todos sus socios de investidura para sacar adelante. "Peores cosas se han votado", ha zanjado.