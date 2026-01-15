Sumar defiende que la nueva financiación autonómica "mejora sustancialmente la vigente" pero ve aspectos corregibles

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda "mejora sustancialmente" el sistema en vigor. No obstante, cree que el texto contiene aspectos "mejorables" que su grupo tratará de corregir durante la tramitación parlamentaria.

Durante una entrevista, Díaz ha defendido que la iniciativa impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone un avance relevante en términos de suficiencia financiera y equidad entre territorios, al tiempo que ha negado que incluya un "cupo catalán", como han criticado distintos sectores políticos.

Respecto al tratamiento de Cataluña, la ministra ha explicado que la ordinalidad solo se aplica en el criterio de población ajustada --donde Cataluña se sitúa en tercer lugar--, pero no en la renta per cápita, donde su posición "baja de forma significativa". "No hay cupo catalán", ha insistido.

Asimismo, la líder de Sumar ha subrayado que hablar de financiación autonómica implica hablar de los ingresos públicos que sostienen servicios esenciales y ha recalcado que, por primera vez, el Estado prevé una aportación adicional de 21.000 millones de euros al sistema, una cifra que ha calificado de "brutal".

Por otro lado, ha criticado la posición del Partido Popular, al que ha acusado de rechazar el modelo pese a que "mejora sustancialmente" la situación en varias de sus comunidades. "Los argumentos del Partido Popular se caen", ha aseverado.

En este marco, Díaz ha puesto como ejemplo las cantidades previstas para los territorios gobernadas por el PP, como Andalucía y Galicia. En el caso andaluz, ha recordado que el presidente, Juan Manuel Moreno, había fijado como condición mínima 4.000 millones de euros, mientras que la propuesta del Gobierno eleva esa cifra hasta los 4.800 millones. Para Galicia, ha señalado que la previsión alcanza los 585 millones de euros, por encima de los 500 millones que reclamaba el presidente, Alfonso Rueda.

No obstante, la vicepresidenta ha reconocido que existen elementos que perjudican a determinados territorios, como la reducción de una décima en el factor de dispersión, que afecta de forma especial a Galicia, Asturias o a los territorios insulares. Ante ello, Sumar propone introducir una cláusula correctora para evitar que estas regiones salgan perjudicadas.

"LA CORRUPCIÓN NO ES NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

En otro orden de cosas, Díaz ha llamado a "regenerar España" ante los casos de corrupción que afectan al PSOE, aseverando que "el bipartidismo nunca ha querido poner límite ni fin a la corrupción": "Hay que regenerar democráticamente la vida en España".

"La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, el machismo no es ni de derechas ni de izquierdas", ha argumentado, calificando como un "grave error" intentar "señalar al de enfrente" así como el "y tú más", e instando a "tomar medidas" para que la corrupción "venga de donde venga, se acabe en España".

Sin embargo, ha reprochado a los 'populares' que, a su juicio, no hayan hecho "ni una propuesta" en materia de corrupción. "El Partido Popular habla todo el día de corrupción pero le importa realmente un rábano la corrupción", ha criticado.

"Desde Sumar hemos presentado una proposición de ley para crear por primera vez en España la agencia anticorrupción y el Partido Popular, Junts y las derechas españolas han impedido que salga adelante. No solamente es que no haga una propuesta es que hay vocación de no avanzar ahí, por tanto claro que tiene que haber cambios", ha sentenciado.