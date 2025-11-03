Rufián concluye que con la marcha de Mazón gana Ayuso y cree que Feijóo ya "huele a Casado"

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha concluido este lunes que con la renuncia de Carlos Mazón a la Presidencia de la Generalitat de Valencia quien gana es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha guardado silencio en estos meses, y cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "huele a Casado".

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Rufián ha pedido "prisión" para Mazón, que es "el grito que cualquier persona decente" haría después de conocer su gestión de la dana, pero sobre todo después de que éste se haya presentado "como una víctima más", lo cual, a su juicio, "mide un poco al personaje".

El independentista catalán considera que Mazón es un "inútil, un "mentiroso" y un "incapaz" demostrado, y cree que también podría ser un "homicida" porque "hay responsabilidades penales" detrás de las 229 muertes de dejó la dana hace ahora un año. "Y seguramente me quede corto", ha dicho Rufián para justificar sus calificativos al hasta este lunes presidente valenciano.

Dicho esto, Rufián sostiene que "a nadie se le escapa" que Mazón dimite un año después de la catástrofe porque a Feijóo "de repente" le plantan unas encuestas y le dicen que esta crisis le empieza a afectar.

EL PP "MALTRATA" A LAS VÍCTIMAS DE SUS POLÍTICAS

Sin embargo, el portavoz de Esquerra cree que esto "no es nuevo". "El PP maltrata a las víctimas de las consecuencias de sus políticas, las criminaliza y las deshumaniza", ha denunciado Rufián, poniendo como ejemplo a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M (por los atentados yihadistas en Madrid), a las víctimas del Metro de Valencia y ahora a las víctimas de la dana.

Rufián ha dicho que las víctimas de la catástrofe de Valencia, que este martes comenzarán a desfilar por la comisión del Congreso que investiga la dana, están señalando a un PP que ha mantenido a Mazón "con la colaboración de Vox".

El político catalán sostiene que mientras al partido de Santiago Abascal le sale "gratis" este apoyo, en el PP sí tiene consecuencias porque hay "muchísimo" votante de derechas que "no aguanta tanta indignidad". Con todo, concluye que "la que se libra y la que gana" con todo esto es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que es "la que menos ha hablado" de todo esto.

"Feijóo empieza a oler a (Pablo) Casado", ha llegado a decir, en alusión al anterior líder del PP que fue derribado tras cuestionar cntratos del hermano de la presidenta madrileña.