El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "casi un honor" que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, haya presentado una demanda en su contra por injurias y le exija 70.000 euros.

"Es lo que hay. Yo me dedico a lo que me dedico, y si no molestara o cabreara, no estaría haciendo bien mi trabajo", ha respondido Rufián en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre cómo había recibido la demanda.

El magistrado Peinado fundamenta su demanda en al menos dos declaraciones de Rufián, al que acusa de un delito de injurias por haber insinuado que trabaja para el PP y de prevaricar en el caso que afecta a Begoña Gómez.

"Ni me voy a quejar, ni voy a dejar de hacerlo, ya está", ha zanjado Rufián. Es más, el diputado independentista ha llegado a decir que el hecho de que un juez como Juan Carlos Peinado le denuncie por intentar callarle, le parece "casi un honor".