Rufián no ve financiación irregular del PSOE tras el informe de la UCO y califica de "salseo" las "chistorras" de Koldo

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) enviado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' no desvela ninguna financiación irregular del PSOE, pese a revelar pagos con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos como liquidaciones por gastos.

"El propio informe de la UCO no habla de ningún tipo de financiación de partidos y creo que el descuadre son 500 y pico euros, así que creo que con eso está todo dicho. Lo que sí que entiendo perfectamente es que la derecha, la ultraderecha y sus medios de comunicación intenten dar vuelo a algo que realmente no tiene de momento nada", ha respondido Rufián a los periodistas este martes en los pasillos del Congreso.

Preguntado por las famosas 'chistorras', que es como denominaba el exasesor de Ábalos, Koldo García, a los billetes de 500 euros que según la investigación policial recibía mensualmente por el cargo que desempeñaba, el diputado de Esquerra lo ha valorado como un "salseo innecesario".