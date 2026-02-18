Rufián cree que el DAO de la Policía merece la cárcel por la denuncia de acoso, pero evita cargar contra Marlaska

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión plenaria - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, merece "acabar en la cárcel" tras haber sido denunciado por agresión sexual, y, aunque admite que hay muchos "gañanes" en política, ha evitado cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para no "comprar a la derecha lecciones de feminismo".

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha señalado que el 'número dos' de la Policía parece ser "un gañán más que merece acabar en la cárcel", pero ha querido remarcar que el DAO de la Policía "no es nombrado" por el Gobierno.

Cuando se le ha recordado que la continuidad del DAO fue blindada por el Ejecutivo en un decreto ley, ha dicho que quiere creer que el Gobierno no conocía la querella y que, cuando ha tenido esa información, ha actuado en consecuencia. "Estamos rodeados de gañanes por lo que parece", ha diagnosticado.

En todo caso, ha dicho que se niega a "comprar a la derecha lecciones de feminismo" cuando el PP "calla" con el caso de acoso sexual que pesa sobre su alcalde de Móstoles o cuando "protegen a sus gañanes".