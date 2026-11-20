El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reiterado este viernes que el presidente del Gobierno estuvo "mal asesorado" en el 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien considera que se "comió" a Pedro Sánchez durante el debate.

Rufián ha señalado que "duda" de que Sánchez no estuviera bien preparado porque "es un buen parlamentario" y "se prepara mucho a las intervenciones", por lo que ha deducido que "estaba mal asesorado".

"Una persona --en referencia al candidato del PSOE-- que consideraba que tenía que callar, que tenía que estar a la defensiva, que incluso tenía que dejar hablar o preguntar según qué mentiras o falsedades a Feijóo, me pareció que fue una mala cosa", ha aseverado en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press.

Rufián ha indicado que el candidato del PP "hizo de tertuliano" sin aportar "absolutamente casi ninguna solución", y ha reprochado a que desde Moncloa insistieran después en que Sánchez buscaba el voto moderado. "Cuando eres tan inactivo en un debate, te equivocas", ha resumido, a la vez que ha reconocido que es "muy difícil" reaccionar en este tipo de debates. "Pero tengo que ser sincero: Feijóo se comió a Sánchez", ha apuntado.