Rufián culpa al PP "primero" y al PSOE "después": pide responsabilidades y no filtraciones para no asumirlas

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC por Barcelona y diputado en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado este jueves que "los únicos nombres y apellidos" de la tragedia ferroviaria en Urda "son los recortes en inversión del PP primero y la liberación salvaje del mercado del PSOE después".

Rufián ha asegurado que una "situación inasumible", como expresó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este miércoles, "requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas".

Así lo ha trasladado en un mensaje en su cuenta de la red 'X', en referencia a los audios que se han filtrado de la comunicación, momentos antes del accidente, del centro de control de Adif con los maquinistas tanto del AVE como del tren Iryo contra el que chocó el primero provocando el fallecimiento de 68 personas y más de cien heridos.

"Una sola persona no puede ser responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere", ha esgrimido el dirigente de ERC. Asimismo ha asegurado que "un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallida".