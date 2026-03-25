Rufián da por hecho que Junts no apoyará el decreto de vivienda porque "trabaja para fondos buitre"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, habla por teléfono durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado por hecho que Junts no apoyará el decreto de vivienda acordado entre los socios de Gobierno --PSOE y Sumar-- puesto que, a su juicio, los de Carles Puigdemont trabajan "para fondos buitre".

"Estoy convencido que el de vivienda no, porque trabajan para especuladores, para fondos buitres", ha asegurado en declaraciones a los medios a la entrada del Congreso, recogidas por Europa Press.

Así se ha expresado en referencia al decreto ley, número 8, referido a vivienda y alquileres, que aún no se va a debatir y votar en el Congreso, en contraposición con el de rebajas fiscales que se somete a votación este jueves.

En su intervención en el debate del Pleno del Congreso ha insistido en sus críticas a Junts acusando a los de Carles Puigdemont de "mentir" con el contenido de ese decreto ley: "En ningún momento habla de expropiación, en ningún momento habla de topes y en ningún momento habla de quitarle delitos a los okupas. Ni una vez. Mienten, como casi siempre", ha apostillado.

QUE LES CAIGAN AÑOS DE OSTRACISMO

El dirigente de ERC ha prometido hacer todo lo posible para que la sociedad castigue a Junts si finalmente tumban el decreto: "Les deseo años de ostracismo político y, mientras yo siga por aquí, me voy a esforzar mucho para que así sea", ha enfatizado.

Rufián también ha felicitado a los ministros de Sumar por plantarse ante el presidente Pedro Sánchez y forzar la aprobación de este decreto de Vivienda, un gesto que no ve como un "salseo": "Yo aplaudo a Sumar porque si no, seguramente (los socialistas) se habrían arrodillado frente a la derecha catalana una vez más", sostiene.

Por último, ha acabado su discurso animando a los inquilinos a pedir por burofax la prórroga automática de sus contratos de alquiler si su contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027 porque, aunque el decreto acabe siendo derogado, "hay posibilidad de batallarlo judicialmente".

En cuanto al decreto de las rebajas fiscales que se vota este jueves y que parece que será convalidado con el apoyo de Junts, Rufián ha minimizado el compromiso del PSOE de aceptar la condición la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, para dar su voto a favor. Aprobar una proposición no de ley (PNL) instando a eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no paguen IVA "casi no es nada", opina.

"Y sorprende, porque al final, ¿en qué quedamos? O no quieren hacer absolutamente nada con el Gobierno, o negocian con el Gobierno. No se sabe", ha esgrimido.