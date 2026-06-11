Rufián duplica a Yolanda Díaz como preferido en el CIS para presidir el Gobierno y también gana entre votantes de Sumar

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, duplica a la vicepresidenta Yolanda Díaz como político preferido para presidir el Gobierno, e incluso la supera entre los votantes de Sumar, según se refleja en el barómetro de opinión del mes de junio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Al preguntar a los encuestados a quién prefieren para presidir el Gobierno, uno de cada cuatro entrevistados (25%) menciona al actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y más lejos aparecen los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, con un 13,4 y un 9,5% respectivamente.

IRENE MONTERO, MUY LEJOS

Y el cuarto más mencionado es el independentista Gabriel Rufián, mencionado por el 5% de los entrevistados, duplicando el 2,2% que cita a Yolanda Díaz, que encabeza a los ministros de Sumar en el Gobierno y que ya ha anunciado que no volverá a presentarse. La líder de Podemos, Irene Montero, por su parte, no llega siquiera al 1%.

Al cruzar los datos de la encuesta con el recuerdo de voto de las generales de 2023 se ve que Sánchez es el presidente preferido para un tercio de los electores de Sumar (31%) y que también en ese colectivo Rufián supera a Díaz, con un 17,5 y un 13,6% de menciones, respectivamente.

Rufián se ha puesto a disposición de la izquierda para liderar un proyecto de unidad de fuerzas soberanistas y de izquierda estatal. En los últimos meses ha protagonizado encuentros públicos con dirigentes de Más Madrid, Podemos y, esta misma semana, Compromís.

APOYO A "COALICIÓN DE IZQUIERDAS" ANTES DE CREARSE

En otro momento de la encuesta, al preguntar a los entrevistados si ya tienen decidido a quién votar, además del 23% que menciona al PSOE, el 4,2% que cita a Sumar y el 1,9% que habla de Podemos, hay otro 1% que apunta a una Coalición de Izquierdas que aun no se ha configurado.

Entre quienes votaron a Sumar en 2023, esa opción todavía no existente de "coalición de izquierdas" cuenta con un respaldo ya decidido del 5,9%, frente al 31,3% que apuesta por repetir la misma marca, el 16% que se decanta por Podemos y un 12,8% que ya ha decidido pasarse al PSOE.