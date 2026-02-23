Rufián exige desclasificar el sumario del 23-F y las llamadas desde el Congreso: "Lo demás será un salseo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido al Gobierno que entre los documentos que planea desclasificar este martes se incluya el sumario del proceso por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las llamadas que "entraron y salieron" de la Cámara Baja en aquella jornada porque, si no se difunde esa información, todo quedará en un mero "salseo".

Así se ha pronunciado Rufián en un mensaje de su cuenta de 'X' recogido por Europa Press, tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su gabinete va levantar el secreto sobre los documentos sobre la frustrada asonada de la que se cumplen 45 años.

Rufián ha defendido que se dé a conocer todo el sumario del caso para poder conocer "la trama militar real" y también las llamadas que se hicieron al Congreso y desde la sede parlamentaria en la que irrumpieron los golpistas "para saber la trama civil real".

"Lo demás será un salseo (interesante pero ya sabido)", ha apostillado el portavoz de ERC, quien, en todo caso, ha incidido en que "ya tocaba" dar este paso. "Se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F", ha ironizado.