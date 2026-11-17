El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián - Javier Fernández - Europa Press

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado este martes que ERC tiene un complejo histórico y que le cuesta plantar "cara a las burradas y toxicidades" de Junts, ante lo que ha asegurado que él no tiene dicho complejo.

En una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press ha augurado una derrota electoral a los posconvergentes y que no se alegra de ello: "Entre la presión que tienen de Orriols, que se les come por los pies, y que según quien considera que copiando a Ayuso les irá bien, pues es un drama. Yo no me alegro."

Preguntado por si tiene contacto con dirigentes de Junts, lo ha afirmado, pero ha expresado que es difícil tener una buena relación con gente que "en las últimas 48 horas me han dicho maltratador, imbécil, idiota, analfabeto y que deberían asesinarnos a todos".

Sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, ha sostenido que le desea "lo mejor" al PSOE pero que no trabaja para los socialistas y que el PSC no no merece ganar los comicios en Catalunya.

Ha apuntado que el salto es que fuerzas soberanistas autonómicas ganen o saquen buenos resultados en sus respectivas comunidades: "Me sentiré muy orgulloso si Bildu las gana en Euskadi, si Compromís obtiene un gran resultado en la Comunidad Valenciana o el BNG en Galicia. Y es un orgullo para mí que representemos a mucha gente más allá de nuestras siglas".