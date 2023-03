Rufián lamenta que Tamames prefiera una España "facha a roja" y se alíe con los hijos de quienes le encarcelaron

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante un debate de la moción de censura. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha echado este martes en cara al candidato de Vox en la moción de censura, Ramón Tamames, que haya dejado atrás su pasado comunista y antifranquista para preferir una "España facha antes que roja" y que se haya presentado como aspirante a presidir el Gobierno de la mano de "los hijos y nietos de quienes le encarcelaron".

"Eso no es reconciliación, es rendición. Ha pasado de antes roja que rota a antes facha que roja. Se puede envejecer como Maruja Torres o como usted", le ha soltado. "Ha venido a vendernos su libro, pero el pasado no siempre fue mejor, sacralizar el pasado es peligroso", le ha avisado.

Rufián propuso al resto de grupos que plantaran a Tamames y no le respondieran pero, visto el fracaso de su propuesta, él mismo ha agotado los 30 minutos de los que disponía para su réplica. La ha utilizado para recriminarle que se haya aliado con un partido que tiene entre sus diputados a personas que militaron en formaciones ultraderechistas como Falange o Fuerza Nueva. "¿Qué tiene esto de antifranquista, constitucionalista o del espíritu de la Transición", le ha preguntado en varias ocasiones.

A MACHADO NO LE HARÍA "PUÑETERA GRACIA"

También le ha respondido a su idea de que en la Guerra Civil no hubo "buenos ni malos" porque se cometieron crímenes en ambos bandos y que haya acabado su discurso matutino con unos versos de Antonio Machado, que tuvo que salir de España y murió en Collioure (Francia).

"No creo que Machado le hubiera hecho ni puñetera gracia lo de ni buenos ni malos", le ha espetado, a la vez que ha resaltado lo "curioso" que resulta que ahora todo se considera un golpe de Estado menos "lo del 36".

Además, Rufián intentando desmontar la imagen de "patriotas preocupados" que, a su juicio, pretende trasladar Vox, destacando que ha votado en contra de todas las medidas progresistas aprobadas en los últimos meses con el apoyo de ERC. A su juicio, Vox está centrado en la bandera y la patria pero se despreocupa de las personas que portan esas banderas y que tiene que hacer frente, por ejemplo, a la alta inflación.

"¿Por qué hay tanto ratón votando a los gatos?", se ha preguntado, criticando que la única propuesta de Vox ante los bajos salarios, el "hambre" o la falta de vivienda asequible sea "España, España, España". "Les dicen que la patria es su nuevo dios y que tienen que rezar a la bandera mientras ellos cierran un hospital", ha apostillado.

AL GOBIERNO LE ECHARÁ LA INFLACIÓN

Pero también ha reservado una advertencia para el Gobierno de coalición que, a su juicio, sí acumula motivos para "ser censurado". "Podemos estar aquí echando la bronca a Vox pero no importa porque pueden ganar", ha alertado, antes de volver a prevenir al Ejecutivo de que no les echará esta moción sino "la inflación".

"Tienen que entender que hay que darle soluciones a la gente, que una democracia no puede sustentarse en la cuenta corriente de la gente, sino en las cosas corrientes que le afectan", ha señalado mirando a PSOE y Unidas Podemos, a los que ha recomendado que "comiencen a pensar en la gente que están decepcionando y no tanto en los gerentes de los poderes que les están presionando".

El portavoz que menos tiempo ha empleado en su intervención ha sido Ferran Bel, del PDeCAT, quien ha rehusado responder a las "barbaridades" que, a su juicio, ha dicho Tamames para no contribuir a la estrategia del "desprestigio de la política" desplegada por Vox. "Han prostituido una institución como la moción de censura para

generar zozobra y desconfianza de la gente en la política, que no es lo que hemos vivido aquí. No use ni un segundo en contestarme no lo necesitamos ninguno de los que estamos aquí", ha zanjado.

Tampoco ha querido responder a las "barbaridades" la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien ha preferido atacar al PSOE por "patrocinar" lo que considera un "show" un "circo" y una "cortina de humo" para no "dar la cara" ante la comisión del Parlamento europeo que ha venido a España para investigar el 'caso Pegasus'.

RESPETO A LA EDAD, SÍ A LA MENTIRA, NO

"Respeto por la edad todo, pero respeto a la mentira, ninguno", le ha soltado a Tamames, al que ha recalcado que los independentistas no son un "problema político" sino "una cuestión de Estado" y que tanto

los gobiernos del PP y del PSOE les quieren "fulminar". Para Nogueras este debate no es "ninguna extravagancia" sino que resumen la imagen de la democracia española actual: "Un excomunista como candidato de Vox".

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha señalado que los de Vox son los mismos que impulsaron los golpes de Estado de 1936 y 1981 y ha deslizado que siempre quedará la "sombra de duda" de si Tamames estaba en aquel "ajo" pero no de que el general Alfonso Armada contaba con él para ocupar el ministro de Economía si triunfaba la asonada.

Además, se ha afanado en avisar a PSOE y Unidas Podemos de que, por mucho que aprovechen el "esperpento" de la moción para presumir de gestión, "los consensos del 78" ya no sirven para refugiarse del nuevo "ruido de sables" que recorre Europa. "Mantenerse en el 78 es renunciar a la democracia y la justicia", les ha recalcado.