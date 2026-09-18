Rufián, tras el mensaje de Iglesias contra la posible candidatura de Urtasun: Quien no quiera unir, que se aparte

El presidente de ERC, Gabriel Rufian, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado en sus redes sociales a raíz del mensaje que el exlíder de Podemos Pablo Iglesias haya mostrado sus dudas sobre que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pueda ser activo electoral frente a Pedro Sánchez. Quien no quiera unir, "que se aparte", ha dicho.

Iglesias considera que Urtasun --quien no se descarta ya como candidato de Sumar --no es una figura que pueda taponar la apelación del voto útil al presidente del Gobierno en caso de que haya un escenario de fragmentación electoral en las próximas elecciones generales: "Bien podría formar parte de una lista del PSC".

Tras estas palabras, Rufián, quien ha venido defendiendo la idea de crear una alianza de izquierdas soberanistas para frenar a PP y Vox, ha comentado en 'X' la necesidad de recordar "otra vez" que "la mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas".

"Por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan, que de eso tenemos todos y no interesan a nadie (a no ser que busques precisamente eso: reventar)", ha añadido el independentista catalán, quien ha concluido su mensaje llamando una vez más a que "quien pueda unir, que una" y, a quien no, "que se aparte".

También el ex secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar ha cargado contra Iglesias por sus críticas a Urtasun. "Antes de empezar, Iglesias ha pegado a Urtasun la hostia que no le hemos pegado ninguno a Irene por elegancia y por no joder el mínimo resquicio de esperanza que pueda tener la gente de izquierdas", ha escrito en la misma red social.