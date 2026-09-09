Rufián pide no tratar a los ceutíes como "fachas" o "locos", tras hablar Marlaska de "inseguridad subjetiva"

Archivo - El diputado de ERC, Gabirel Rufián. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confesado este miércoles que desconoce a qué se refiere el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando habla de una sensación de "inseguridad subjetiva" en Ceuta, pero ha pedido que no se trate a la población de la ciudad autónoma como si fueran "fachas" o "locos".

Lo ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado por esa expresión utilizada por el titular de Interior y si entiende que haya molestado a los ceutíes. "No sé qué es inseguridad subjetiva. Sinceramente, no lo sé", ha respondido.

En todo caso, ha aprovechado para dejar claro que los ceutíes "merecen que no se les trate de fachas ni de locos" y también para insistir en que la inmigración debe hacerse con "orden" mediante "flujos migratorios legales".