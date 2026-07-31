Rufián pide un Pacto de Estado "transversal" ente el nuevo "chantaje" de Marruecos con la inmigración

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado a la "dictadura" de Marruecos como responsable de la avalancha de inmigrantes llegados en las últimas horas a Ceuta. "Un verano más, chantajea a España", ha denunciado, a la vez que ha pedido un Pacto de Estado "transversal" y huir del "politiqueo partidista" en este tema.

En un comentario publicado en su red social de 'X' y recogido por Europa Press, Rufián ha hecho mención a las miles de marroquíes que han entrado, principalmente a nado, por la zona del espigón de El Tarajal, en Ceuta.

El independentista catalán ha acusado a Marruecos de estar "al servicio de Estados Unidos e Israel", y de volver a "chantajear" un año más a España y, por ende, a Europa "convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza".

A su juicio, la situación que se esta viviendo en Ceuta, que este jueves vivió una de las jornadas más complicadas desde la crisis migratoria de mayo de 2021, no debería ser objetivo de "politiqueo partidista, sino de un Pacto de Estado transversal".