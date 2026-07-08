Rufián pregunta qué hace mal la izquierda para que trabajadores voten a Feijóo pese a su discurso sobre las bajas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este miércoles qué está haciendo mal la izquierda para que parte de los trabajadores acaben votando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pese a su discurso sobre el absentismo y las bajas laborales.

Rufián ha reaccionado así en un comentario publicado en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, después de que Feijóo haya llamado a corregir el hecho de que en España 1,2 millones de personas al día no vayan a trabajar, lo que, según sus cálculos, supone un coste de 30.000 millones de euros.

El independentista catalán sostiene que el problema no es el discurso "contra la clase trabajadora" que achaca al presidente del PP, "sino la cantidad de clase trabajadora que le votará a gracias a ese discurso".

Pero lo que considera que debería preguntarse realmente a la izquierda es qué está haciendo para evitar que parte del proletariado vaya a posicionarse del lado 'popular'. "¿Qué hacemos mal para que esto pase?", ha preguntado.