Rufián se pregunta si se puede confiar en Pedro Sánchez y da a entender que él no se fía

Archivo - El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este miércoles si se puede confiar en el presidente Pedro Sánchez y ha dado a entender que él no se fía del dirigente socialista.

En los pasillos del Congreso, Rufián ha sido preguntado si el presidente del Gobierno debería dejar de confiar en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras admitir sus encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y el dirigente de ERC ha pedido a la responsable del Instituto Armado que "no insulte a la inteligencia", pero también ha querido dar la vuelta a la cuestión.

"La pregunta es si el presidente del Gobierno, primero, confía en alguien, y sobre todo si se puede confiar en él", ha zanjado. Y al preguntarle si él desconfía entonces de Sánchez, ha contestado: "Yo confío en muy poquita gente".

El político independentista ha insistido en que la continuidad de Sánchez depende de que se adopten medidas porque "aguantar sin contenido no tiene ningún sentido". "Yo lo que le pido al presidente del Gobierno es que, más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, llenemos de contenido lo que quede de legislatura", ha apostillado.