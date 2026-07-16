Rufián se pregunta si el Supremo seguirá con la "venganza" y el "patriotismo tóxico" tras el aval europeo a la amnistía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado si el Supremo y, en concreto, Manuel Marchena, presidente de la sala que juzgó a los condenados por el 'procés', "aplicará una sentencia basada en una lógica" que, a su juicio, "le trasciende", o si "seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico".

Según Rufián, esa es la "duda" que queda por despejar después de que Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado este jueves que la Ley de Amnistía no choca con el derecho comunitario.

LOS "FANÁTICOS DE SALEM" LES PARARON DESDE FUERA

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el portavoz parlamentario destaca "dos claves": que esta sentencia europea y la futura decisión del Supremo tienen lugar "en plena guerra judicial contra el Gobierno" de Pedro Sánchez y que todo sucede en un momento en el que "PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca".

"Veremos qué corriente se impone", abunda Rufián que termina recalcando que Salem "no acabó hasta que vinieron de fuera a pararle los pies a los fanáticos", en referencia a la persecución y las condenas por supuesta brujería por los episodios registrados en la citada ciudad estadounidense en el siglo XVII, que acabaron siendo anuladas.