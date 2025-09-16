Rufián, sobre el retraso en el decreto de embargo de armas a Israel: "Puro Pedro Sánchez, hay que seguir apretando"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que el retraso en la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley para el embargo de armas a Israel responde al estilo del presidente del Gobierno. "Puro Pedro Sánchez", ha comentado, añadiendo que habrá que "seguir apretando" para que esa ley sea una realidad cuanto antes.

Fue el pasado 8 de septiembre cuando el jefe del Ejecutivo anunció esta medida que no llevó al Consejo de Ministros del día siguiente ni tampoco al que ha tenido lugar este martes, lo que ha provocado el enfado de sus socio de Gobierno y del grueso de sus aliados parlamentarios.

"Puro Pedro Sánchez. Ojalá no fuera tan difícil. Pero llevamos seis años apretando al PSOE para cosas muy sencillas. Durante casi dos años estuvieron insultando a quien aquí calificaba de genocidio lo de Gaza, negando que por los puertos españoles pasara armamento israelí. Y con esto lo reconocieron de facto. Pero bueno, se ha quedado en un anuncio", ha lamentado Rufián.

En este contexto, ha asumido que "tocará seguir apretando al PSOE" porque, ha insistido, "el PSOE no hace", sino que "se le obliga a hacer".