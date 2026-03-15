Rufián señala la ausencia de escaños "a la izquierda del PSOE" en CyL: "No hacer algo es pura negligencia"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este domingo la falta de representación de partidos "a la izquierda del PSOE" en las elecciones autonómicas de Castilla y León, al tiempo que ha apuntado que "no hacer algo" para evitarlo es "pura negligencia".

"Cero escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", ha escrito Rufián en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

En los últimos meses, el diputado republicano ha abierto el debate sobre el futuro de la izquierda y ha insistido en la necesidad de explorar alianzas entre las formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE, apostando por una candidatura plurinacional.

El planteamiento de Rufián, sin embargo, no ha gozado de apoyos de partidos como Podemos, que cree que basar todo en el mero "cálculo electoral" y solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE.

