Rufián ve "de anormales" comparar el accidente de Adamuz con la gestión de la dana y el PP le tacha de "buitre"

Archivo - El diputado de ERC Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha dicho que "es de anormal profundo" comparar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) de este domingo, en el que han fallecido al menos 41 personas, con la gestión de la dana de Valencia, y el PP le ha replicado tachándole de "buitre" por ello.

El político independentista ha publicado un mensaje "para el facherío" en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha distinguido la respuesta al siniestro entre los trenes de Iryo de Alvia de este domingo de las reacciones que tuvieron lugar tras la las inundaciones que dejaron 231 fallecidos en Valencia.

En este marco, ha señalado que, mientras que el accidente entre ambos trenes se ha "agravado por la mala suerte" y se ha informado de manera inmediata, la riada de Valencia se agudizó por "la desidia e inutilidad" de diferentes cargos públicos, entre los que señala al expresidente valenciano Carlos Mazón: "Un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba".

Por ello, sostiene que solo "los anormales profundos comprarán" esta comparativa y que "es un insulto a la inteligencia" la equiparación entre ambos sucesos, al margen de que todo se deba investigar y pedir responsabilidades políticas, .

EL PP LE AFEA EL MENSAJE

El PP ha respondido a través de su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz, con un mensaje en la misma red social tachando a Rufián de "buitre" por faltar al respeto a las víctimas.

En su respuesta, Muñoz se pregunta si la "tregua" política ya ha acabado y ha señalado al diputado catalán por tener la "naturaleza de los buitres" y por no respetar "jamás" a los afectados. "Al final la naturaleza de los buitres es la que es", ha remachado la portavoz del Grupo Popular.