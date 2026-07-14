Rufián ve "una sobrada" la condena al hermano de Sánchez "por la cara" y augura que pasará lo mismo con Begoña Gómez

El diputado de ERC, Gabirel Rufián. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una sobrada importante" la pena de nueve años de inhabilitación impuesta "por la cara" a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y augura que también será condenada la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a Sánchez por un delito de cooperación para la prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

"Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes a un juez encima, por la cara", ha añadido Rufián, para quien "si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara".