Saiz carga contra PP y Vox por llenar de "ruido" y "bulos" el pleno sobre Adamuz: "No han estado a la altura"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cargado contra PP y Vox por llenar de "ruido, bulos y desinformación" el pleno del Congreso de este miércoles, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). "No han estado a la altura", ha asegurado.

En una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press, Saiz ha sostenido que tanto el PP como Vox han demostrado "muy poco respeto a las víctimas y al conjunto de la ciudadanía" durante sus intervenciones en la Cámara Baja. "Han estado empeñados simplemente en mostrarnos esa fusión por absorción", ha sostenido, equiparando a ambos partidos.

Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han escenificado un duro rifirrafe parlamentario, en el que el líder 'popular' le ha acusado de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad de los ciudadanos tras la tragedia de Adamuz y Sánchez le ha reprochado que haga "una oposición destructiva y falsaria".

Preguntada por este cara a cara, la ministra ha afirmado que le resulta "frustrante" ver cómo el líder del PP, "que se autodefinía como un hombre moderado", usa en el Congreso "el mismo discurso" que los de Santiago Abascal. "Es imposible diferenciar a Feijóo de Vox", ha sostenido, asegurando que el PP "no solo está blanqueando a la ultraderecha", sino que "le está haciendo de quitanieves".

En opinión de Saiz, el PP no cuenta con un "proyecto de país", lo que les lleva a hacer "una oposición basada constantemente en acabar con el Gobierno", así como en el rechazo a medidas sociales como la revalorización de las pensiones, ya que "lo único que les une es ese afán por erosionar al Gobierno y pedir elecciones".

"Ya no es una cuestión de siglas, es una cuestión de cuáles son las políticas", ha aseverado la portavoz del Gobierno.

PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA FRENTE A "PATINAZOS" DE LA DERECHA

Cuestionada por el frente de izquierdas propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la ministra ha dado la bienvenida a "todos los planteamientos" que "sumen" para "poner freno a la derecha": "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

"Bienvenidos todos los debates, todos los planteamientos y es algo que forma parte de las estrategias de las diferentes fuerzas políticas", ha celebrado, argumentando que es "absolutamente natural" que después de unas elecciones autonómicas "haya reflexiones" de los partidos políticos.

A la pregunta de si cree que la figura de Rufián puede aglutinar a parte de esa izquierda, Saiz ha eludido responder, si bien ha defendido que lo que se debe hacer es "movilizar a la gente" puesto que "no da igual quien esté al frente de los gobiernos".

"Y eso es en lo que estamos, frente a la antipolítica, política con mayúsculas, política que pone en el centro a la gente y que nos hace ser un país referente (...) Me parece muy positivo que los titulares y que las noticias versen sobre propuestas de la izquierda en vez de contar los patinazos de la derecha", ha sentenciado.

EL GOBIERNO RESPONDE CON LAS "MISMAS RECETAS" QUE FELIPE GONZÁLEZ

Con todo, la portavoz también se ha referido a las declaraciones de este martes del expresidente del Gobierno Felipe González, en las que reprochó al PSOE una falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Extremadura y Aragón, y en las que aseguró que votará en blanco en las próximas generales.

"No puedo más que respetar cualquier tipo de expresión, sólo faltaba", ha señalado, manifestando su "respeto" a los años de Gobierno de González, los cuales, a su juicio, supusieron transformaciones "importantísimas" en España que, posteriormente, "siguieron" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Sánchez.

Si bien ha recalcado que está "convencida" de que si tuviera un rato para hablar con González, ambos encontrarían "consenso" en que "los desafíos que se está encontrando el presidente Sánchez y el actual Gobierno se están respondiendo con las mismas recetas que utilizaba" el gobierno del expresidente socialista. "Con derechos, con protección social, con igualdad, con una hoja de ruta, y con unos valores absolutamente claros y contundentes", ha concluido.