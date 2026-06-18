Sánchez abre la puerta a un adelanto electoral si no logra aprobar los PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la prensa a su llegada la Consejo Europeo en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado abierta la posibilidad de adelantar elecciones generales en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis", ha indicado a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en Bruselas.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que el PNV, uno de sus socios parlamentarios, le conminase a presentar el proyecto de Cuentas Generales y, si no es capaz de aprobarlo, a convocar comicios generales.

En este sentido fuentes de Moncloa apuntan que, en todo caso se trataría de un adelanto técnico, de unos meses, toda vez que la legislatura termina en julio de 2027 y en ningún caso habría elecciones en el año 2026.

El presidente ha garantizado que el Ejecutivo cumplirá con su obligación de presentar el proyecto presupuestario ante las Cortes Generales. "Los presupuestos los vamos a presentar", ha afirmado, añadiendo que hará todo lo posible para lograr los apoyos necesarios durante la negociación parlamentaria.

Además ha agradecido el tono "constructivo" del PNV y otras fuerzas parlamentaria que en la víspera, dice, se abrieron a negociar esos presupuestos.