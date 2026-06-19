Torró dice que seguirán negociando hasta que "la Legislatura termine o el presidente adelante elecciones"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una declaración desde Ferraz para valorar los resultados electorales en Andalucía el 17M. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha avisado este viernes de que su formación seguirá negociando y trabajando hasta que "la Legislatura termine o el presidente adelante elecciones", pero que, en cualquier caso, la decisión "le compete solo" al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así ha respondido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser interpelada por la posibilidad de un adelanto electoral técnico, de unos meses, que se insinuó este jueves desde Moncloa en el caso de que no consiguieran pactar las cuentas estatales.

En este sentido, Torró ha insistido en que, ya sea porque acaba la Legislatura o porque se anticipan las elecciones, trabajarán y negociarán "hasta el último día".

Dicho esto, no ha querido posicionarse respecto al adelanto electoral, porque considera que es una responsabilidad exclusiva de Sánchez, pero si ha dicho que las encuestas --en las que los socialistas han perdido casi cinco puntos en intención de voto en el último mes-- son una "fotografía del momento" y que continuarán trabajando "convencidos" hasta 2027. "Si los españoles quieren pues seguiremos en ello", ha deslizado.

Además, ha dicho que, tras visitar las diferentes federaciones del partido para preparar el Comité Federal del próximo 27 de junio, ha visto a un PSOE "muy fuerte y resiliente" preparado para encarar el próximo ciclo electoral.