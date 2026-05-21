Sánchez acudirá a los actos del Papa en la Sagrada Familia y el Congreso y espera mostrar sintonía sobre migración

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Papa Francisco en octubre de 2024. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia en Barcelona y también al acto del pontífice en el Congreso de los Diputados en Madrid, durante la visita apostólica a España a principios de junio.

En principio estaba previsto que Sánchez y el pontífice solo mantuviesen un encuentro el lunes 8 de junio en la sede de la Nunciatura Apostólica de la capital, pero fuentes gubernamentales confirman que Sánchez también encabezará la representación del Gobierno en estos dos actos.

Después de visitar Madrid y Barcelona, León XIV se desplazará a Canarias, una etapa del viaje muy centrada en la migración que llega a las islas en la que el Gobierno espera que se muestre sintonía entre la aproximación del Papa a este fenómeno y la suya.

La semana que viene, como previa del viaje de Francis Prevost a España, Sánchez se desplazará a Roma y será recibido por el Papa en la Santa Sede el miércoles 27 de mayo.

Durante esta visita, según indican fuentes del Gobierno, es previsible que también se produzca un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el martes 26. Todavía no está cerrado pero ambos gobiernos trabajan para confirmarlo.

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