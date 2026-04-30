Sánchez acusa a Israel de volver a "violar la legalidad internacional" al "asaltar" una "flotilla civil"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Israel de volver a "violar la legalidad internacional" tras "asaltar" una embarcación "civil" --la Global Summud Flotilla--, y hacerlo en "aguas que no le pertenecen".

También ha asegurado que el Ejecutivo está haciendo "todo lo necesario" para "proteger y asistir a los españoles retenidos" por el ejército israelí, aunque ha advertido que "no basta". Sánchez ha exigido a la Unión Europea "suspender el acuerdo de asociación YA" y "exigir a Netanyahu que cumpla la ley de nuestros mares", según ha escrito en una publicación en 'X', recogida por Europa Press.

La flotilla fue interceptada en la noche de este miércoles por el ejército israelí en aguas internacionales mientras se dirigía a la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladar su "más enérgica condena".

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares trasladan que la Embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular están "plenamente operativos y en contacto" con los organizadores de la flotilla. Además, el ministro está en contacto con homólogos que también tienen nacionales en la flotilla.