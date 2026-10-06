Sánchez acusa al PP de "judicializar la política" en lugar de responder a los problemas como hace el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contrapuesto la acción del Ejecutivo encaminada a responder a los problemas de la ciudadanía, como actualmente el de la vivienda, a la "alternativa" que plantea el PP y que pasa por "judializar la política" en lugar de preocuparse por brindar soluciones a los españoles.

Sánchez se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado los dos reales decretos leyes sobre vivienda que rechazó el Congreso de los Diputados el viernes pasado, después de que el PP haya solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez', que cite como investigado al PSOE al considerar que "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

El presidente del Gobierno ha bromeado con la que ha calificado de "énésima denuncia" en los tribunales por parte de PP y Vox para intentar imputar a él, los dirigentes del PSOE o el propio partido y ha admitido que por tanto no le ha sorprendido este nuevo paso por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.

Con todo, ha incidido en que "la alternativa que lleva sistemáticamente planteando la oposición no es precisamente la de responder a los problemas que tiene la ciudadanía, sino la de tratar de judicializar la política".

Para Sánchez, que ha asegurado tomarse "en serio" todas las encuestas aunque no las comparta ya que auguran una clara victoria de PP y Vox, "lo relevante es que esta campaña (...) gire en torno a los problemas de la gente" entre los que ha citado la situación en Ceuta, que ha dicho que está mejorando, la vivienda o las pensiones.

"Nosotros es de lo que vamos a hablar en nuestra propuesta a los ciudadanos y ciudadanas" de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, ha esgrimido. "Que otros quieran judicializar la política, llevan haciéndolo años (...) eso no es noticia. La noticia es que propusieran algo", ha subrayado.

CONVALIDACIÓN DE LOS DECRETOS

Así las cosas, ha afirmado que "la noticia sería" que cuando se convoque la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los dos reales decretos leyes que ha aprobado el Consejo de Ministros, con algunas mejoras y medidas "de sentido común", "haya una mayoría de grupos" que los convaliden.

En este sentido, ha aprovechado su comparecencia ante la prensa para pedir expresamente a todos los grupos parlamentarios que den su visto bueno. "No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común", ha recalcado.

Para Sánchez, igual que en su momento el Gobierno intervino en el mercado energético y logró reducir la factura de la luz, ahora está igualmente justificado intervenir en un mercado como el de la vivienda que "claramente está muy por encima de lo que exige ahora mismo las leyes del mercado de la oferta y la demanda".

"Creo que es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda", ha defendido, justificando así no solo los reales decretos aprobados para su convalidación por la Diputación Permanente --donde a priori podría prosperar al menos uno de ello-- sino el adelanto electoral.

EL GOBIERNO NO TIRA LA TOALLA

"Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente", ha asegurado el presidente, que ha sacado pecho de las medidas que en los últimos 8 años ha aprobado en materia de vivienda y ha reconocido que aún queda más por hacer.

Pero para ello, ha agregado, hace falta un marco regulatorio del que solo puede dotar el Parlamento, de ahí la necesidad del adelanto electoral para conseguir una "mayoría mucho más amplia" que permita adoptar más medidas.

Asimismo, no ha descartado que el Gobierno pueda aprobar nuevos reales decretos antes de los comicios del 29 de noviembre. "El Gobierno de España no va a bajar los brazos, no vamos a dejar de responder a los problemas, nos vamos a dejar la piel hasta el último minuto de este mandato por causas que creo que merecen la pena, como es sin duda alguna la causa de la vivienda", ha remarcado.

"Puede que el Parlamento haya dado la espalda a la calle", ha insistido, en referencia al rechazo por parte de PP, Vox y Junts en la Cámara Baja a los dos reales decretos de vivienda el viernes pasado, "pero este Gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca".