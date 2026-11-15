Sánchez anuncia más impuestos a fondos propietarios de viviendas y permisos para cuidado de hijos menores de 8 años

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña del PSOE, a 14 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha prometido que los grandes fondos propietarios de vivienda pagarán más impuestos y además ha anunciado que va a crear una nueva prestación para el cuidado retribuido de hijos menores de 8 años.

Estas medidas están incluidas en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha anunciado el líder socialista este domingo en un mitin en Alcorcón (Madrid).

Sánchez ha explicado que va a poner "más impuestos" a grandes fondos que tengan viviendas vacías, pisos en alquiler turístico o a "precios inasequibles para la clase media y trabajadora".