Sánchez aplaude el "éxito" de la Ley de Amnistía por lograr hasta un "reencuentro" entre PP y Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este martes del "éxito" de la Ley de Amnistía, ya no sólo porque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la haya avalado en pro de la "conciliación" en España, sino porque ha conseguido que hasta PP y Junts hayan vuelto a "reencontrarse".

Así se ha pronunciado en la habitual rueda de balance del curso político cuando se le ha preguntado si tiene previsto mantener un encuentro este verano con el expresidente catalán Carles Puigdemont, después de que el TJUE haya confirmado que el Gobierno actuó conforme a derecho con esa norma, que ahora la Justicia española debería aplicar.

Aunque no ha desvelado en su respuesta si tendrá o no esa cita con Puigdemont, el presidente ha ironizado con las bondades de la Ley de Amnistía. "Si se quiere reunir hasta Feijóo con Puigdemont", ha comentado Sánchez, preguntándose, a renglón seguido, qué opinará Vox, socio del PP en algunos gobiernos autonómicos", sobre ese hipotético encuentro.

El pasado junio, Junts llegó a retar a Feijóo a acudir a Waterloo, donde reside Puigdemont tras fugarse de la Justicia, para negociar una posible moción de censura a raíz de los casos de corrupción que afecta a Sánchez y su entorno político y familiar, si bien el líder del PP rechazó esa posibilidad señalando que los planteamientos de Junts relacionados con la amnistía de su líder le parecen "inaceptables" y que él no busca "atajos".

CELEBRA LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL

Durante su intervención en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha sacado pecho de los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con otras instituciones y, en concreto, ha puesto en valor la "normalidad institucional" que se ha logrado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, incidiendo en que eso pone de manifiesto que "la cooperación funciona".

En este contexto, ha recordado que "nada más y nada menos que el Tribunal de Justicia Europeo" ha confirmado que el Gobierno actuó "conforme a derecho" para "favorecer la reconciliación". "Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro", ha defendido.

Además, ha recordado que en 2018, el 40% de los catalanes señalaba como uno de sus principales problemas la relación entre Cataluña y la Administración General del Estado, mientras que hoy sólo lo hace el 2%. "Esto no es casualidad", ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que también se han alcanzado acuerdos con Euskadi, Galicia, Navarra en materia de competencias compartidas o delegadas. En total, ha dicho, se ha conseguido aumentar casi en un 70% los acuerdos con todos los territorios.