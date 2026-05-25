Sánchez asegura estar tranquilo tras la imputación de Zapatero y la advertencia del PNV: "Por supuesto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de clausura de la presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima, en Espacio Rastro, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, niega inquietud tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y después de las advertencias de socios parlamentarios como el PNV para que adelante elecciones.

Al ser preguntado por si está tranquilo, ha asegurado que "sí, por supuesto", en una breve declaración a los medios a la salida de un acto en el que presentó el Plan Social para el Clima en el Espacio Rastro, en Madrid.

En la misma línea, fuentes de Moncloa aseguran que hay "tranquilidad máxima" en el Ejecutivo después de las palabras del presidente del PNV Aitor Esteban, que este domingo dijo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiese "más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", según manifestó en un acto en Durango (Vizcaya).

En Moncloa evitan el choque y aseguran que respetan su opinión, pero no la comparten y se muestran confiados respecto al desarrollo de la legislatura, que esperan que finalice en 2027, tal como indicó Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. De este modo trató de alejar cualquier rumor de adelanto electoral tras la imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.