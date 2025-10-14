Sánchez asegura que nunca hubo comportamientos machistas de Ábalos en su presencia

Archivo - Viaje inaugural del AVE a Granada: Pedro Sanchez y José Luis Ábalos. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en los años que compartió con el exministro José Luis Ábalos no observó comportamientos ni conversaciones machistas, ni tampoco conducta irregular alguna del exsecretario de Organización Santos Cerdán, ahora en prisión.

"En absoluto, se lo puedo garantizar", ha indicado Sánchez al ser interrogado por todas las horas que compartió con Ábalos y Cerdán, que fueron sus estrechos colaboradores durante años, en una entrevista en al 'cadena Ser' recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones tras las informaciones que desvelan que Ábalos y su entonces colaborador, Koldo García, se referían a las mujeres en términos peyorativos y presuntamente contrataban servicios de prostitución con frecuencia.

Sánchez asegura sentirse "muy decepcionado" al oír esas declaraciones y comportamientos y ha vuelto a pedir "perdón" a las mujeres. Además ha recordado que el PSOE aprobó nuevas medidas como la expulsión a todos los militantes que consuman prostitución, reforzando el código ético de la organización.

Además, sobre su responsabilidad personal al haber nombrado a los dos últimos secretarios de Organización --Ábalos y Cerdán-- que están siendo investigados por corrupción, Sánchez defiende que ha sido "contundente" y ha tomado medidas "muy duras" algunas "no comprendidas" dentro del PSOE como la expulsión de Ábalos antes de su imputación.

En todo caso ha pedido respetar la presunción de inocencia y ver el recorrido judicial de las causas abiertas. "Yo creo que el PSOE y yo como secretario general hemos actuado de manera contundente, no hemos escondido ninguno de estos casos" sino que han respondido, ha recalcado.