El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles que su partido no se ha financiado irregularmente y ha restado importancia a los importes que están en cuestión y bajo investigación de la Justicia.

Son "cantidades nimias", ha dicho, comparadas con los "40 millones de euros" que tenía en Suiza el extesorero del PP, Luis Bárcenas y por tanto asegura que está totalmente tranquilo ante las pesquisas que lleva a cabo la Audiencia Nacional y una posible imputación del PSOE.

"Absoluta tranquilidad, nosotros no nos hemos financiado irregularmente y tenemos una financiación transparente", ha indicado en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre se ha referido a la reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se personó en el Tribunal de Cuentas para solicitar información sobre las cuentas del PSOE, señalando que esos datos los remite el propio partido al órgano fiscalizador.

En la misma línea, respecto a los pagos que se hacían durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización, que según los investigadores presentaban recibos de comidas y gastos de varios lugares en el mismo día, dice que son "cantidades nimias" en comparación con la financiación del PP que llevó a la condena del extesorero Bárcenas.

Asimismo, ha defendido a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda -- imputada el pasado mes de junio por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz-- asegurando que es una persona "absolutamente íntegra" y que "el tiempo lo demostrará".

ZAPATERO Y PLUS ULTRA

Por otro lado, respecto a la investigación judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por influir presuntamente en el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ha insistido en que en todas las reuniones que ha mantenido con él nunca le habló de esta compañía aérea ni de ninguna otra empresa.

Al ser cuestionado sobre la versión que han dado en sede judicial los principales responsables de la compañía --que han acusado a Zapatero de mediar y cobrar por ello-- Sánchez dice que son estrategias de defensa pero no tienen por qué ser verdad.

Además ha justificado el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra, debido a la cantidad de venezolanos que residen en España. "Perder la licencia de vuelo España- Venezuela era un problema y eso también justificó el préstamos que se le concedió", ha indicado.

REITERA QUE ASUMIÓ RESPONSABILIDADES POR CORRUPCIÓN

Sánchez ha insistido en que, a su juicio, ya ha asumido responsabilidades por los casos de corrupción que han aparecido en su Gobierno y su partido y ve claras diferencias con el expresidente Mariano Rajoy (PP) al que él mismo le pidió que dimitiera por las irregularidades en sus filas.

En ese caso, dice había una condena de la Audiencia Nacional "por financiación irregular del PP" sumado a la "utilización espuria" de la Policía para "obstruir la acción de la Justicia" en la operación 'Kitchen'.