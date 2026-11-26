Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez (d), durante la presentación del libro ‘Tierra firme’, en el Círculo de Bellas Artes, a 11 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado que tratará de ser "convincente" pero "educado" en el debate a cuatro que se lleva a cabo este jueves por la noche.

En una conversación telefónica con el presentador Jorge Javier Vázquez, que este ha publicado en sus redes sociales y ha sido recogida por Europa Press, Sánchez le ha dado las gracias por su apoyo ante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, después de que dijera públicamente que le va a votar.

El presentador le ha pedido que no le haga sufrir, como en el 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de la semana pasada y Sánchez le ha dicho que tratará de ser "convincente", pero también "educado".

En tono de humor, le ha ofrecido participar en varios formatos televisivos si el domingo no consigue la mayoría suficiente para continuar en La Moncloa. De Supervivientes, Sánchez ha dicho que es muy "exigente" y no sabe si sería capaz de llegar a la final.

También le ha propuesto participar en un nuevo programa de juicios, para que fuese él el que juzgase al juez Juan Carlos Peinado, que instruyó la causa contra su mujer, Begoña Gómez. "No me tires de la lengua", ha respondido entre risas.

Sánchez ha elogiado a Vázquez y le ha dicho que es una persona "brillante" y "de los mejores periodistas" y que trabaja "con humor". "Eso se necesita en España, porque hay mucha amargura, necesitamos optimismo", ha apuntado.