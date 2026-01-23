Sánchez asegura que la UE está preparada para defender la soberanía de Groenlandia ante "coacciones" de EEUU

1044958.1.260.149.20260123013528 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el Consejo Europeo Extraordinario. - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

BRUSELAS, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la Unión Europea está preparada para defender su soberanía ante acciones unilaterales y "coacciones" de la Administración Trump por sus amenazas a Groenlandia.

En una rueda de prensa tras la reunión informal del Consejo Europeo celebrada por la tensión entre Washington y la UE por la isla que depende de Dinamarca, Sánchez ha cargado contra el gobierno estadounidense que a su juicio "no está respetando el derecho internacional" y está "tensionando como nunca" la relación transatlántica.

El jefe del Ejecutivo considera que de esta cumbre sale el mensaje de "unidad" respecto a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, y ha advertido que la UE está preparada "desde hace meses" para responder de manera "proporcionada" a las "amenazas y coacciones" de imposición de aranceles lanzadas por Trump.

La UE es el primer bloque comercial del mundo, según ha recordado, y tiene las herramientas necesarias para responder ante acciones unilaterales e intentos de coacción de Trump, ha manifestado.

De hecho, Sánchez considera que la unidad que han mantenido los socios europeos ha provocado que Trump dé "un paso atrás" en sus advertencias de utilizar la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia y esas amenazas "se han retirado de la mesa".

UN "MONOPOLY" CON LA SOBERANÍA TERRITORIAL

No obstante, ha asegurado que no conocen el acuerdo propuesto por La Casa Blanca aunque ha confiado en que "ojalá" se pueda alcanzar un pacto entre las partes que respete la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia y Dinamarca, "que son quienes tienen que decidir sobre su futuro y no una potencia extranjera", ha recalcado.

En ese sentido, Sánchez ha manifestado que la UE y sus estados miembros no van a "volver a un pasado donde poco menos que se juega al monopoly con la soberanía territorial de los países y se pone un precio al destino de miles de ciudadanos", ha recriminado.

Por el contrario, quieren un mundo basado en "reglas claras" en el que el futuro de la isla "no lo decida ni la fuerza ni las amenazas comerciales" sino que dependa de su pueblo y sus representantes.

COLABORAR POR LA SEGURIDAD EN EL ÁRTICO

No obstante, Sánchez ha dejado la puerta abierta a la colaboración con Estados Unidos y considera que si existe una "legítima demanda de seguridad en el Ártico" la OTAN puede articular misiones que den respuesta a esa preocupación de un país aliado.

Ante esta situación Europa debe, según afirma el jefe del Ejecutivo, fortalecerse internamente, es decir, profundizar en el mercado único, reforzar su competitividad, cohesión social y la unidad política y también, en materia de seguridad y defensa, invertir "mejor y unidos" y avanzar hacia unas fuerzas armadas europeas.