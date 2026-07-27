Sánchez avisa de que la "emergencia climática mata" por lo que apuesta por un Pacto de Estado frente al "negacionismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la "emergencia climática mata" por lo que ha reiterado su oferta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y al "negacionismo". Además, ha exigido a la Comunidad de Madrid que adapte los centros educativos para hacer frente al calor en las aulas y les ha advertido de que no pueden basar su negativa en "buscar excusas o en negar la evidencia".

Así se ha pronunciado hoy durante su intervención en la presentación de la Red de Refugios Climáticos en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un acto en el que también han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz.

Pedro Sánchez ha repasado la situación asegurando que los veranos son cada vez más "difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos", recordando también que en lo que va de año 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, han fallecido 13, la cifra de fallecidos por calor en España asciende según las estadísticas a más de 3.800 personas.

PLANTEA REDUCIR LAS CAUSAS Y ANTICIPARSE A SUS EFECTOS

"Por tanto --ha dicho--, creo que los datos son claros" y haciendo referencia al discurso anterior de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha advertido de que "la emergencia climática mata".

Por ello, ha señalado que no es suficiente con atender a las consecuencias, que se está haciendo, sino que hay que "reducir las causas" y anticiparse a sus efectos con el fin de preparar mejor a España "para proteger la vida de la gente".

Y para ello, ha apostado por realizar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y frente al "negacionismo y la inacción". Un negacionismo que esta misma mañana Sara Aagesen ha situado en Vox y ha recordado que el PP gobierna con este partido en varias CCAA, que son las responsables de la "prevención" de los incendios.

"Frente a los fenómenos extremos, Pacto de Estado. Frente a las desigualdades, Pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción", ha señalado Pedro Sánchez.

Según Pedro Sánchez, esta batalla no se va a ganar solamente desde el Ejecutivo, ni de cada una de las acciones sociales que puedan hacer las ONGs o la sociedad civil o la científica, sino que "la va a ganar el país unido, Europa unida".

EXIGE A AYUSO ADAPTAR LOS CENTROS EDUCATIVOS AL CALOR

Durante su discurso en el acto de presentación de la red de refugios climáticos, también se ha referido a la Comunidad de Madrid para exigir que se adapten los centros escolares al calor, tras recordar que durante los últimos días del curso escolar "algunos representantes" de la Comunidad de Madrid "restaron importancia a las quejas de los familiares de los alumnos y alumnas de las altas temperaturas en las aulas".

Según el jefe del Ejecutivo, el aumento de las temperaturas que lleve a que un aula se puedan sufrir temperaturas de 30 grados "no se puede estudiar ni aprender con normalidad". Y ha añadido que cuando las temperaturas siguen aumentando, "ni siquiera se puede permanecer allí con seguridad".

Por ello, ha reclamado a los responsables regionales de Madrid que no busquen excusas o nieguen la evidencia y adapten los centros "para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas".