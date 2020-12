Sánchez cancela su agenda y hará cuarentena hasta el 24 de diciembre tras el positivo de Macron

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido toda su actividad programada para los próximos días y hará cuarentena hasta el 24 de diciembre, tras conocerse que el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que estuvo el lunes, ha dado positivo en COVID-19.

Moncloa ha informado también de que el jefe del Ejecutivo se someterá a una prueba diagnóstica de inmediato para saber su situación y decidir, en función de los resultados, sobre su agenda de los próximos días.

Sánchez tenía previsto participar este jueves a las 12.00 horas, junto al rey Felipe VI, en la inauguración de la exposición "Azaña: intelectual y estadista. A los ochenta años de su fallecimiento en el exilio" en la Biblioteca Nacional.

Sin embargo, tras conocerse el positivo en coronavirus de Macron, Moncloa ha informado de que el presidente no participará ni en este ni en ningún acto de aquí al 24 de diciembre, cuando se cumplirán diez días desde que estuvo con Macron en París, con motivo de los actos de conmemoración del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

ALMUERZO PRIVADO CON MACRON, GURRIA Y MUCHEL

En concreto, Sánchez y Macron estuvieron juntos en la inauguración de los actos. Aunque llevaron la mascarilla casi todo el tiempo, tanto uno como otro se la quitaron para ofrecer sus intervenciones iniciales, desde el atril situado a una distancia de seguridad del resto de participantes.

Posteriormente, Sánchez asistió al almuerzo privado que ofreció Macron en el Palacio del Elíseo, en el que también participaron el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El protocolo del Ministerio de Sanidad establece que hay que guardar cuarenta de diez días cuando se ha mantenido un contacto estrecho con una persona que ha dado positivo en coronavirus desde 48

horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos.

Se considera un contacto estrecho cuando se ha estado con dicha persona sin las medidas de protección necesarias en el mismo lugar

a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos.

Dado que Sánchez no es positivo en Covid, no es necesario activar este protocolo sanitario para el resto de miembros del Gobierno, que no tuvieron contacto el lunes con Macron, u otras personas con las que el presidente haya estado desde el lunes.

Tras su visita a París, el jefe del Ejecutivo presidió el martes la reunión del Consejo de Ministros y participó el miércoles en el debate de siete horas que se celebró en el Congreso sobre el estado de alarma y posteriormente en la sesión de control al Gobierno, en todo momento con mascarilla. Ya por la tarde, asistió a la gala del Comité Olímpico Español (COE).