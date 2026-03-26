Sánchez celebra la convalidación del paquete contra la guerra de Irán e insiste: "¡No a la guerra!"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la convalidación en el Congreso de los Diputados del paquete de medidas contra los efectos de la escalada bélica en Oriente Próximo y ha insistido en el "no a la guerra" que viene reiterando desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el pasado 28 de febrero.

"Esta no es nuestra guerra. Pero los españoles sí son nuestra gente", ha escrito el jefe del Ejecutivo este jueves a través de la red social 'X', recogido por Europa Press, y se ha comprometido a seguir "trabajando" para "proteger a las familias y empresas" españolas.

Al tratarse de un Decreto Ley, la norma entró en vigor desde que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, y se ha convalidado este jueves pese al único voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular y Podemos.

Se trata de una batería de 80 medidas dotada con 5.000 millones de euros, y recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas natural; al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

También incluye una rebaja del IVA al 10%, y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea.