Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda a los responsables de los Servicios de Eemergencias qeu trabajan en la zona afectada por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, a 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso de los Diputados el miércoles 11 de febrero para dar explicaciones sobre la gestión de los últimos accidentes ferroviarios, según trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez comparecerá a petición propia y solicitó acudir al Parlamento para informar sobre los últimos accidentes de tren, el de Adamuz (Córdoba) que provocó 45 fallecidos y el de Rodalíes en la provincia de Barcelona en el que murió un maquinista en prácticas.

Además, Sánchez va a dar cuenta de la posición del Gobierno sobre la situación internacional y sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado, como el último Consejo Europeo en Bruselas donde los socios trasladaron su apoyo a la soberanía de Groenalndia y Dinamarca tras las amenazas de la Administración Trump.