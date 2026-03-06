Sánchez traslada su apoyo Omán y Qatar ante los "injustificables ataques que han sufrido" por parte de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido al sultán de Omán y al emir de Qatar toda su "solidaridad" y el "apoyo de España" ante los "injustificables ataques que han sufrido sus países" por parte de Irán.

"Ningún país debe ser agredido impunemente", ha criticado este viernes en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press, y ha advertido de que "los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes". El jefe del Ejecutivo también ha reafirmado su rechazo a la guerra desatada en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y ha defendido "construir la paz y la seguridad que todos merecen".

Dos drones iraníes atacaron el domingo el puerto comercial de Duqm (Omán) y causaron un herido después de impactar contra viviendas móviles. También fueron agredidos un petrolero de mercancías frente a la costa de Mascate y otro en el estrecho de Ormuz.

Qatar denunció el domingo el lanzamiento de 65 misiles y 12 aeronaves no tripuladas iraníes que provocaron 16 heridos. Un día después, el portavoz de Exteriores comunicó que habían detenido más drones que apuntaban a instalaciones civiles como el aeropuerto internacional del país.